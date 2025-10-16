لجنة إعداد الميزانية بالحكم المحلي تعتمد المقترح المبدئي

عقدت لجنة إعداد الميزانية بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية اجتماعها الدوري، برئاسة وكيل الوزارة لشؤون التنمية المحلية محمد الدرسي، وبحضور عدد من مديري الإدارات والمكاتب ذات العلاقة.

شارك في الاجتماع كل من: مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء، مدير إدارة الإيرادات المحلية، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، مدير مكتب الإحصاء والبيانات، المراقب المالي بالوزارة

وخُصص الاجتماع لمناقشة واستعراض مقترح الميزانية التقديرية للعام المالي القادم، حيث تم التطرق إلى أبواب الإنفاق (الأول، الثاني، والرابع)، ومراجعة الاحتياجات التمويلية المرتبطة بمهام وخطط الوزارة.

وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة المقترح المبدئي للميزانية، تمهيدًا لإحالته إلى إدارة الميزانية بوزارة المالية، لاستكمال الإجراءات المعتمدة وفق التشريعات المالية النافذة.

يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لتنسيق العمل التخطيطي والمالي بما يواكب متطلبات التنمية المحلية، وتعزيز الكفاءة في تخصيص الموارد بما يخدم البرامج والمشروعات ذات الأولوية.