لجنة استكمال توحيد المصرف المركزي تجتمع في بنغازي

عقدت اللجنة المكلفة بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس وبنغازي، اجتماعها الأول بمقر المصرف في مدينة بنغازي، بحضور نائب المحافظ مرعي البرعصي، ورئيس وأعضاء لجنة استكمال مشروع توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأفادت الصفحة الرسمية للمصرف على فيسبوك، بأن الاجتماع يأتي استكمالا لجهود توحيد المصرف المركزي، ومناقشة الإجراءات الأولية لتقييم نظم المدفوعات، وتوحيد الهيكل التنظيمي بالتنسيق بين إدارات المصرف حسب الجدول الزمني المتفق عليه.

وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ونائبه مرعي البرعصي عودة المصرف مؤسسة سيادية موحدة، وبدء جهود معالجة آثار الانقسام في المصرف.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما لأول مرة في مقر المصرف بالعاصمة طرابلس، بحضور مسؤولي ومديري الإدارات بالمصرف المركزي بنغازي وطرابلس.