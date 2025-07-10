لجنة الأزمة بالأصابعة: الوضع تحت السيطرة رغم التحديات

أعلنت لجنة إدارة الأزمة ببلدية الأصابعة، في نشرتها اليومية الصادرة عن يومي الاثنين والثلاثاء (7 – 8 يوليو 2025م)، تسجيل أربع حالات حرائق خلال 48 ساعة، بحسب سجلات غرفة البلاغات التابعة للبلدية.

ووفق التقرير، شملت الحالات المسجَّلة 3 حرائق لمنازل، بالإضافة إلى حريق مركبة من نوع كامري، فيما تمكّن عدد من المواطنين من السيطرة على حرائق بسيطة أخرى دون الحاجة لتدخل فرق الإطفاء.

وفي السياق ذاته، أوضح قسم السلامة الوطنية أنه يواصل التمركز الميداني في نقطتين رئيسيتين محددتين سلفًا، رغم ضعف الإمكانيات الفنية والمعدات، إذ لا تتوفر لدى الفرق سوى سيارتي إطفاء متهالكتين، بالكاد تصلحان للاستخدام.

وأكد الناطق الإعلامي للجنة الأزمة أن فرق العمل تبذل جهودها رغم التحديات الكبيرة، داعيًا الجهات المختصة إلى دعم قدرات فرق الإطفاء والسلامة، وتعزيز جاهزيتها لمواجهة أي طارئ محتمل.

وفي ختام البيان، رفعت اللجنة الدعاء بأن يحفظ الله أهالي الأصابعة وسائر مناطق الوطن من كل شر وسوء.