لجنة الأزمة تواصل البحث في الأسباب.. الحصيلة اليومية للحرائق في الأصابعة

يواصل قسم السلامة الوطنية في الأصابعة، بالتنسيق مع قسم السلامة الوطنية بمطار الزنتان وفرقة الدعم والإسناد التابعة لهيئة السلامة الوطنية، تنفيذ عمليات الإطفاء والإنقاذ بشكل دوري لمواجهة الحرائق المستمرة التي تشهدها المدينة منذ أيام.

حصيلة يوم الإثنين 14 أبريل:

– عدد المنازل المتضررة: تضرر 15 منزلاً، منها 4 منازل اشتعلت بها النيران لأول مرة.

– حالات الاختناق: تم تسجيل 9 حالات اختناق، من بينها حالة واحدة لأحد عناصر قسم السلامة الوطنية بالأصابعة، حيث تلقى جميع المصابين الإسعافات اللازمة وهم الآن في حالة صحية جيدة.

– السيارات: احتراق سيارة مواطن بالكامل صباح اليوم.

وبحسب بيان البلدية، “ساهمت فرق الإسعاف السريع بالأصابعة، القواليش، وغريان، إلى جانب شباب الهلال الأحمر بالأصابعة، في تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين”.

وفي إطار الجهود المستمرة لدعم الخدمات، تم تسليم سيارة إسعاف جديدة لمكتب الإسعاف السريع ببلدية الأصابعة، مقدمة من لجنة الأزمة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط”.

كما قام رئيس لجنة الأزمة وعميد البلدية، بمرافقة أحد أعضاء المجلس البلدي، “بزيارة إلى مقر الإسعاف السريع لمتابعة سير العمل ومناقشة الاحتياجات الضرورية لضمان استمرار الجهود الميدانية”.

هذا “وتواصل لجنة الأزمة مراقبة الوضع عن كثب، في انتظار التقرير النهائي من خبراء الاتحاد الأوروبي ونتائج أبحاثهم”.