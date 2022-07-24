لجنة الامتحانات بالخارج تواصل أعمالها لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي 

تواصل اللجنة المكلفة بالمركز الوطني للامتحانات، أعمالها في فرز وعد أوراق الإجابة لتلاميذ وطلاب شهادتي إتمام مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للمدارس الليبية بالخارج .

وأوضح المركز الوطني أنه يقوم باستلام أوراق الإجابة وفق الضوابط واللوائح المعمول بها تباعا من ملحقيات البلدين التي يوجد بها المدارس الليبية بعدد 31 دولة بمختلف أنحاء العالم وفق لائحة الامتحانات .

يشار إلى أن عدد الطلاب الذين أجرؤ الامتحانات بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي بلغ 1629 حيت أنهوا الامتحانات يوم 25 يونيو من الشهر الماضي.