لجنة البرلمان تواصل اجتماعاتها لاحتواء الأزمة الأمنية والإنسانية في طرابلس

واصلت اللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب متابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني بالعاصمة طرابلس اجتماعاتها اليوم بمقر فرع ديوان مجلس النواب في المدينة، ضمن المهام الموكلة إليها.

وخلال الاجتماع، التقت اللجنة بعدد من أعضاء تنسيقية الأحزاب السياسية لمناقشة تداعيات الأوضاع الراهنة في طرابلس، بهدف بلورة حلول عاجلة للخروج من الأزمة، بما يتوافق مع إرادة ومطالب الشعب الليبي.

يذكر أنه وفي ظل التوترات الأمنية والإنسانية المتصاعدة التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة، أُنشئت لجنة خاصة بتكليف من رئيس مجلس النواب لمتابعة هذه التطورات عن كثب.

وتهدف اللجنة إلى التنسيق مع مختلف الجهات السياسية والمجتمعية لوضع حلول عملية وسريعة تساهم في إعادة الاستقرار والأمن إلى المدينة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويحفظ حقوقهم في حياة آمنة وكريمة.

ومن هذا المنطلق، تستمر اللجنة في عقد الاجتماعات واللقاءات مع الفاعلين السياسيين والمدنيين لمناقشة التحديات ووضع خطط تنفيذية عاجلة للخروج من الأزمة.