لجنة برلمانية تبحث في نيويورك آليات حماية وتنمية «الأصول المجمدة بالخارج»

واصلت لجنة التحقق من الأموال الليبية المجمدة بالخارج بمجلس النواب اجتماعاتها في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها خلال وجودها هناك.

وعقدت اللجنة اجتماعاً مع بعثة مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، بحضور نائبة المندوب الدائم والمستشار السياسي المكلف بالملف الليبي، حيث قدّم الوفد الليبي إحاطة شاملة حول ملف الأرصدة الليبية المجمدة.

وتناول الاجتماع الجهود الليبية لتطوير آليات حفظ وتنمية هذه الأصول، داعياً البحرين إلى دعم هذه المبادرات على الصعيد الدولي.

من جانبها، أكدت نائبة المندوب الدائم لمملكة البحرين دعم بلادها الكامل لليبيا، خصوصاً مع قرب انضمام البحرين إلى عضوية مجلس الأمن الدولي ولجنة العقوبات بدءاً من يناير 2026.

كما أشارت إلى أن البعثة البحرينية ستعمل على تعزيز التنسيق والتشاور مع البعثة الليبية بشأن هذا الملف.

وفي السياق ذاته، عقدت اللجنة اجتماعاً آخر مع بعثة جمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، بحضور المستشار السياسي والمكلف بالملف الليبي.

وأكد الجانب الصيني خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشدداً على أن الأرصدة الليبية المجمدة تُعد حقاً سيادياً للشعب الليبي، وأن الصين ستعمل، من خلال عضويتها في مجلس الأمن، على دعم مصالح ليبيا وحماية أموالها بالتنسيق مع اللجنة الليبية.

وسلّم الوفد الليبي خلال الاجتماع مذكرات شارحة ووثائق رسمية تتعلق بملف الأرصدة المجمدة، معبّراً عن تقديره للموقف الصيني الداعم لحقوق ليبيا وسيادتها.

واختُتم اللقاءان بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لضمان إدارة الأصول الليبية المجمدة بما يحقق مصلحة الشعب الليبي ويسهم في دعم الاستقرار في البلاد.