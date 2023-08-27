لجنة التحقيق الروسية: التعرف على هوية ضحايا الطائرة والذي من بينهم «بريغوجين»

أعلنت لجنة التحقيق الروسية، أنّ هويات القتلى الـ10 الذين تمّ انتشال جثثهم من موقع الحطام «تتطابق مع قائمة» الركاب وأفراد الطاقم، وأنّ من بينهم زعيم «فاغنر» يفغيني بريغوجين.

وأوضحت اللجنة في بيان أنّ «الفحوص الجينية الجزيئية» التي أجريت على الجثث التي تم انتشالها من موقع تحطم الطائرة شمال موسكو «أنجزت»، موضحة أنّ هذه الفحوص أكدت هويات الركاب الـ10، والتي من بينهم بريغوجين.

ولم يتطرق البيان إلى فرضيات أسباب تحطم الطائرة أثناء رحلة من موسكو إلى سان بطرسبورغ وعلى متنها بريغوجين وآخرون من المجموعة، التي قامت بتمرد مسلح على القيادة العسكرية الروسية في يونيو الماضي.

وكانت هيئة الطيران الروسية قد نشرت في وقت سابق أسماء الأشخاص الـ10 الذين كانوا على متن الطائرة الخاصة، التي تحطمت في منطقة تفير شمالي غربي موسكو، وكان من بين ركابها بريغوجين وأقرب مساعديه ديمتري أوتكين.

ويوم الخميس الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ موسكو ستجري التحقيقات اللازمة في حادثة تحطم الطائرة، وقال إنّلجنة التحقيق بدأت مهامها الأولية في الموقع، وستواصل عملها حتى النهاية.