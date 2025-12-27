لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب تبحث توازن الإنفاق والإيرادات للعام المقبل

عقدت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية، عبدالله قادربوه، لمناقشة دور أجهزة الرقابة في متابعة الإنفاق العام خلال السنوات الماضية ووضع آلية لضبط الإنفاق للسنة القادمة بما يتماشى مع الإيرادات المحققة للدولة لسنة 2026.

وترأس الاجتماع رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة الدكتور عمر تنتوش، بحضور أعضاء اللجنة سالم قنان، فهمي التواتي، عبدالمنعم بالكور، وعضو مجلس النواب عبدالقادر يحيي، وذلك بمقر فرع ديوان مجلس النواب في مدينة طرابلس يوم الثلاثاء الماضي.

وأكد الاجتماع على أهمية تعزيز الرقابة على الإنفاق العام لضمان الكفاءة المالية وتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات، ووضع آليات دقيقة لمتابعة المشاريع والبرامج الحكومية بما يحقق الشفافية والفعالية في إدارة الموارد العامة.