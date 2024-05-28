لجنة التدريب بوزارة العمل تناقش التحديات التي تواجه العمل التدريبي

عقدت لجنة التدريب بوزارة العمل ،اجتماعها العادي السادس في ديوان الوزارة بطرابلس، بحضور رئيس اللجنة وكيل وزارة العمل لشؤون التأهيل، عبدالناصر العقيلي.

وتناول الاجتماع الإنجازات والتحديات التي واجهت البرنامج التدريبي، وخطة الوزارة لسنة 2024، التي تهدف إلى تعزيز مهارات الباحثين عن العمل ورفع كفاءة موظفي الوزارة.

واستعرضت اللجنة خطط التدريب الخاصة بالباحثين عن العمل وموظفي الوزارة، مؤكدة على أهمية توطين التدريب الداخلي وخلق فرص عمل في كافة المدن الليبية. وتهدف هذه الخطط إلى تقديم برامج تدريبية متكاملة تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة.

كما تطرقت اللجنة إلى بدء إعداد الخطة التدريبية للنصف الثاني من سنة 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج التدريبية بشكل فعال ومتكامل.

وأكدت اللجنة أهمية الاستمرار في تحسين وتطوير برامج التدريب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الليبي ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

وشدد العقيلي على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف الخطة التدريبية للوزارة، مؤكداً التزام الوزارة بتوفير الدعم اللازم لتنفيذ البرامج التدريبية بنجاح وتعزيز القدرات الوطنية.