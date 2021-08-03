لجنة التوافقات تختتم مداولاتها بشأن مقترح القاعدة الدستورية

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تسيير منسق البعثة ريزدون زنينيغا، الاجتماع الافتراضي الرابع والأخير للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، أمس الاثنين.

وأفادت البعثة الأممية في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن الهدف من اجتماعات لجنة التوافقات كان التوصل إلى اتفاق بشأن مقترح توفيقي واحد أو أكثر، بناء على مقترح اللجنة القانونية، لقاعدة دستورية للانتخابات الوطنية المقبلة في 24 ديسمبر 2021. وكان قد طُرح على اللجنة أربعة مقترحات كاملة قُدمت ضمن المواعيد النهائية التي حددها أعضاء اللجنة.

وأقر أعضاء اللجنة بأن جميع إمكانيات التوصل إلى حل وسط بشأن مقترح واحد قد استنفدت، وطلبوا بالتالي من البعثة إحالة المقترحات الأربعة إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر فيها واتخاذ قرار بشأنها.

واتفقت اللجنة على آلية للتصويت المتوقع من قِبل الملتقى على مقترح واحد أو مقترحات. وسوف تُطرح آلية التصويت التي قُدمت إلى جانب المقترحات، على الجلسة العامة للملتقى.

وفي كلمة خاطب بها أعضاء لجنة التوافقات أمس، قال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: “لقد بدأ الملتقى بمقترح واحد قدمته اللجنة القانونية المنبثقة عنه في مايو، ثم تدارس مقترحاً آخر قدمه أعضاء اللجنة الاستشارية المنبثقة عنه في جنيف في يونيو، إلا أنه انتهى به المطاف بثلاثة مقترحات في جنيف، والآن هناك أربعة مقترحات من لجنة التوافقات… علاوة على ذلك، سبق وأن تم تكليف ثلاث لجان لإعداد قاعدة دستورية للانتخابات وهي اللجنة المشتركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، واللجنة القانونية واللجنة الاستشارية المنبثقتين عن الملتقى دون التوصل إلى نتائج حاسمة. وكانت لجنة التوافقات هي اللجنة الرابعة”.

وأعربت البعثة الأممية عن تقديرها للجهود التي بذلها أعضاء لجنة التوافقات، وتتوقع أن يخرج الاجتماع المقبل للجلسة العامة للملتقى بمقترح للقاعدة الدستورية للتمكين من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021 على النحو الذي حددته خارطة الطريق التي أقرها الملتقى ودعا إليه قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021.

ونوهت البعثة الأممية بأنها سوف تُيسّر الاجتماع المرتقب للجلسة العامة للملتقى.