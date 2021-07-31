لجنة التوافقات بملتقى الحوار تعقد اجتماعها الثالث

عقدت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعها الافتراضي الثالث اليوم السبت، بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأفادت البعثة الأممية في بيان، بأن الاجتماع يأتي للنظر في أربعة مقترحات قدمها أعضاؤها بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وناقش الأعضاء سُبل معالجة الخلافات المتبقية حول المسودة الحالية المقدمة من اللجنة القانونية، وسيواصلون النقاشات الاثنين القادم ليتمكنوا من الوصول إلى مقترح واحد أو أكثر وتقديمه إلى الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في المقترحات واتخاذ قرار بشأنها.

وشددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على أهمية عنصر الوقت في التوافق على القاعدة الدستورية، التي فات موعد اعتمادها، كونها تمثل الإطار الانتخابي الضروري لإجراء الانتخابات وفقًا لخارطة الطريق وقرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).

وتم تشكيل لجنة التوافقات من قِبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.