لجنة التوافقات بملتقى الحوار تعقد اجتماعها الافتراضي الثاني

عقدت لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اجتماعها الافتراضي الثاني يوم أمس، بتيسير من الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زنينغا.

وبحسب ما أفادت البعثة الأممية في بيان اليوم الأربعاء، فقد أجرى أعضاء اللجنة مناقشةً بناءةً بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مقترح للقاعدة الدّستورية للانتخابات المقبلة في 24 ديسمبر 2021.

واتفقت اللجنة على أن تتلقى من أعضائها مقترحات كاملة تهدف إلى معالجة القضايا العالقة بشأن القاعدة الدستورية.

وستعاود اللجنة الاجتماع يوم السبت القادم، لمناقشة المقترحات الواردة من أعضائها ورفع توصيات إلى ملتقى الحوار السياسي الليبي بالنهج المقترح وآلية صنع القرار التي تُمهد السبل للتوصل إلى اتفاق على القاعدة الدستورية التي تمكن من إجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر.

وتم تشكيل لجنة التوافقات من قِبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.