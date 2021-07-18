لجنة التوافقات بملتقى الحوار تُواصل عملها بعد عيد الأضحى

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي ، والخاصة بإيجاد أرضية حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، اتفقت على مواصلة اجتماعاتها، بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت البعثة في بيان، إنها يسّرت يوم الجمعة، اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وأوضحت البعثة أن ذلك جاء بناءً على طلب أعضاء اللجنة، مشيرة إلى أن الاجتماع عقد في جو ودي، حيث استأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين.

وأكّدت البعثة في بيانها، أنّ أعضاء اللجنة اتفقوا على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وتم تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا، بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.