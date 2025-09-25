مجلس النواب والبعثة الأممية يبحثان تعزيز تأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية

عقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، اجتماعاً مع شعبة المؤسسات الأمنية ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بحضور أعضاء اللجنة: عصام الجهاني، مصعب العابد، وعلي الصول. جرى اللقاء بمقر ديوان مجلس النواب في بنغازي، حيث تم استعراض مخرجات الاجتماعات السابقة بالإضافة إلى الوضع الأمني في طرابلس والمنطقة الغربية.

وتناول الاجتماع ملف تأمين الحدود الليبية وآليات التنسيق بين الجانبين لضمان حماية الحدود، إلى جانب مناقشة خطة لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية وتأثيراتها على الأمن الداخلي ودول الجوار.

كما بحث الطرفان دور اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والسعي لتذليل الصعوبات التي تواجه عملها، مع التركيز على أهمية تطوير التشريعات لتواكب الوضع الأمني المتغير على المستويين المحلي والإقليمي.

وشدد الاجتماع على ضرورة إصدار قانون القضاء العسكري لدعم المؤسسات الأمنية وتعزيز سيادة القانون.