لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب تدعو لوقف فوري للقتال في طرابلس

أعربت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن بالغ قلقها إزاء تصاعد الاشتباكات المسلحة في العاصمة طرابلس، محذّرة من التداعيات الخطيرة على أمن وسلامة المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة.

وقال رئيس اللجنة، طلال عبد الله الميهوب، في بيان رسمي، إن “ما تشهده العاصمة من مواجهات عنيفة تطال معظم أحيائها وتروع الآمنين وتلحق أضرارًا جسيمة بالممتلكات العامة والخاصة، لا يخدم أي مصلحة وطنية، بل يزيد من معاناة المدنيين ويعمّق الفوضى ويفاقم الدمار”.

وأضاف البيان أن استمرار هذه الأعمال العدائية تحت ذريعة احتكار الحكومة للسلاح “يُعد سلوكًا عبثيًا يتحمل مرتكبوه المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة”، داعيًا إلى وقف فوري للاشتباكات والعودة إلى لغة العقل والحوار، وتغليب مصلحة الوطن والمواطن.

وأكدت اللجنة رفضها القاطع لما وصفته بـ”الاعتداءات غير المسؤولة”، داعية جميع الأطراف إلى تحكيم صوت الحكمة والجنوح إلى السلم، محذرة من استمرار الأفعال التي من شأنها تقويض أمن العاصمة وتهديد استقرار البلاد.

وختم البيان بالدعاء لحفظ طرابلس وأهلها، وتجنيب ليبيا مزيدًا من الفتن والدمار.