لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة تناقش المستجدات السياسية

المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة | نُشر: الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 14:25 | آخر تحديث: 22 سبتمبر 2023 - 17:09 نُشر: الجمعة، 22 سبتمبر 2023 - 14:25
ليبيا
المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة
لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة تناقش مستجدات الوضع السياسي

عقدت لجنة الشؤون السياسية بالمجلس الأعلى للدولة، اجتماعها الدوري العام، يوم الأربعاء الماضي، برئاسة نائب رئيس اللجنة “ماجدة الفلاح” بمقر ديوان المجلس في طرابلس.

وفقا لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة” أن الاجتماع ابتدأ بترحّم المجتمعين على أرواح المتوفّين بمدينة درنة، متمنين الشفاء العاجل للمصابين والعودة للمفقودين.

وناقش المجتمعون الأوراق المقدّمة من قبل أعضاء اللجنة بخصوص تطوير أداء اللجنة، وتكثيف التواصل مع المؤسسات السياسية محليًّا ودوليًّا، كما تم التطرّق إلى مستجدات الوضع السياسي وملفّ الانتخابات وسبل تذليل الصعاب لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وفي ختام الاجتماع، أكدت “ماجدة الفلاح” على أهمية مواصلة العمل من أجل تطوير أداء اللجنة، وتكثيف التواصل مع المؤسسات السياسية، بما يسهم في تحقيق التوافق السياسي وإنجاز الاستحقاقات الانتخابية.

آخر تحديث: 22 سبتمبر 2023 - 17:09
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