لجنة الشركات المتعثرة والمنسحبة تدعو المندوبين لاستلام المرتبات

طالبت اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة والمنسـحبة، بوزارة العمل والتأهيل بالحكـومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب، أمس السبت، مدراء ومندوبي الشركات الوطنية المتعثرة ومندوبي وعمال الشركات الأجنبية المنسحبة، بسرعة الحضور لاستلام مرتبات الـ 6 أشهر، التي تقرر صرفها وفقا للمواعيد المعلن عنها مسبقاً.

وشددت اللجنة على عدم حضور أي شركة أخرى إلا بعد الإعلان عن إتمام إجراءاتها تسهيلاً للعمل وحرصاً على عدم إهدار الوقت .

يذكر، أن اللجنة الرئيسية للشركات المتعثرة والمنسحبة، أعلنت أن التواصل معها سيكون بالاتصال المباشر أو من خلال الإعلان عبر صفحة الوزارة الرسمية، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات كل شركة.