لجنة الطاقة بمجلس النواب تشكر صندوق التنمية لاستجابته في حل أزمة الكهرباء

تقدمت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب بالشكر والتقدير إلى مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، وذلك على استجابته السريعة والفعّالة في معالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي التي عانى منها المواطنون في الأيام الماضية.

وفي بيان رسمي، عبر رئيس اللجنة عيسى محمد العريبي عن امتنانه لإدارة صندوق التنمية على جهودهم الملموسة، التي كان لها دور بارز في استقرار شبكة الكهرباء خلال ساعات قليلة من استلام ملف الكهرباء وتنفيذ الحلول العاجلة. وأشاد العريبي بتوفير الاحتياجات الضرورية التي ساهمت في معالجة الأزمة بشكل إيجابي وسريع.

وأكد العريبي في البيان على أن لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب، ومن منطلق مسؤولياتها، تحث إدارة صندوق التنمية على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لإيجاد حلول فاعلة للحد من معاناة المواطنين في جميع القطاعات الحيوية. كما شدد على ضرورة استمرارية العمل لإيجاد حلول مستدامة لتجنب تكرار الأزمات التي تمس حياة المواطنين.

وتمكن فريق فني تابع لشركة الكهرباء من إعادة التيار الكهربائي إلى منطقة الأبرق، وذلك بعد انقطاع استمر لمدة عشرة أيام بسبب تعطل المحول الرئيسي في التجمع السكني بوقفة.

وذكر مصدر من داخل الشركة أن عملية إصلاح المحول بدأت بعد تنسيق مع الجهات المحلية والجهود المكثفة التي بذلها الفنيون لاستبدال الأجزاء المعطلة. هذا وأعرب سكان المنطقة عن ارتياحهم الكبير بعد العودة إلى وضع طبيعي للتيار الكهربائي، مؤكدين أهمية استقرار الخدمة لتلبية احتياجات الحياة اليومية.

وأوضح المصدر أن هناك خططًا مستقبلية لتعزيز البنية التحتية للكهرباء في المناطق المختلفة، والحد من تكرار مثل هذه الأعطال التي تؤثر سلبًا على المواطنين.