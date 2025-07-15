لجنة الطعون تواصل مراجعة نتائج «الشهادة الإعدادية» بدقة وشفافية

أعلن المركز الوطني للامتحانات بوزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، أن لجنة الطعون المختصة بنتائج امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024-2025 تواصل أعمالها، حيث تقوم بفرز ومراجعة الطعون المُقدّمة من التلاميذ وأولياء الأمور، وذلك بدقة وشفافية تامة.

وأكدت اللجنة أن عملية دراسة الطعون تتم وفق آلية تضمن العدالة والإنصاف للجميع، مع الالتزام بالمعايير الفنية والتربوية المعتمدة في التقييم.

ومن المنتظر أن تُعلن اللجنة عن قراراتها النهائية بشأن الطعون خلال اليومين القادمين، عقب استكمال جميع مراحل المراجعة والتحقق من البيانات والدرجات محل الاعتراض.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على ضمان حقوق التلاميذ وتطبيق الضوابط التنظيمية المعمول بها لضمان مصداقية العملية التعليمية.