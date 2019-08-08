لجنة الطوارئ تبحث أسباب أزمة الوقود وتداعياتها على الوضع العام

عقدت لجنة الطوارئ المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي، اجتماعًا الخميس، مع رؤساء مجالس إدارة شركات توزيع الوقود بحضور وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع الأسباب الرئيسة لأزمة نقص الوقود وتداعياتها على الوضع العام، وما خلفته من مختنقات في الطرقات.

وتم خلال الاجتماع الذي عُقِد بديوان رئاسة الوزراء الاتفاق على وضع حلول عاجلة لتلافي الأزمة وإلزام محطات الوقود العمل على مدار الساعة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، وتأمين المحطات من قِبل الأمن المركزي، واتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من تسول له نفسه إحداث خروقات أمنية لإرباك عملية توزيع الوقود، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.