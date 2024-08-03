جولة تفقدية على السدود بالقطارة وجازا شرق بنغازي

أجرت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة لوزارة الموارد المائية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة المهندس عياد القبايلي- جولةً تفقدية لوادي القطارة ووادي جازا شرق مدينة بنغازي، وذلك لمراجعة جاهزية السدود والحواجز الترابية.

وفي وادي القطارة، تفقدت اللجنة السدود والحواجز الترابية، للتأكد من قدرتها على التعامل مع أي تدفقات مائية محتملة خلال فصل الشتاء.

كما استعرضت اللجنة الخطط الطارئة المعدة للتعامل مع الأزمات في هذه المنطقة.وفي وادي جازا، وجدت اللجنة وضعاً مشابهاً، إذ قامت بفحص السدود والحواجز الترابية هناك، والتأكد من جاهزيتها للأحوال الجوية المتوقعة في الشتاء. كما تم مراجعة الخطط الطارئة المعدة لهذه المنطقة.

وفي ختام الجولة، شددت اللجنة على أهمية الاستمرار في صيانة البنية التحتية المائية وتحديث الخطط الطارئة بشكل منتظم، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الوثيق بين الجهات المعنية لضمان استجابة سريعة وفعالة في حال وقوع أي طارئ.

لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة تتفقد السدود والحواجز الترابية في وادي القطارة ووادي جازا #بنغازي | 03 لأغسطس 2024 م… تم النشر بواسطة ‏الحكومة الليبية‏ في السبت، ٣ أغسطس ٢٠٢٤