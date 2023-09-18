لجنة الطوارئ تستقبل 20 حالة جديدة من درنة

استقبلت لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة لجهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، اليوم الإثنين 20 حالة جديدة من مدينة درنة، من مختلف الفئات العمرية، معظمها تعاني من إصابات كسور وتخمر في العظم.

ووفقا لما أوردته منصة “حكومتنا” أنّ إجمالي الحالات التي يشرف على علاجها الجهاز يرتفع إلى 50 حالة حتى الآن.

وتأتي هذه الحالات ضمن جهود الجهاز لمساعدة المتضررين من الإعصار المدمر “دانيال”، الذي ضرب المنطقة الشرقية الأسبوع الماضي، وتسبب في مقتل وفقدان الآلاف وتدمير آلاف المنازل والبنى التحتية.