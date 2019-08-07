لجنة الطوارئ تُسلَّم تقريرها لرئيس المجلس الرئاسي

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، رئيس لجنة الطوارئ فائز السراج، اجتماعًا الأربعاء، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس مع نائب رئيس لجنة الطوارئ عثمان عبد الجليل، وعضو لجنة الطوارئ فيصل قرقاب.

وتم خلال الاجتماع عرض تقرير لجنة الطوارئ وتوصياتها بشأن عدد من ملفات الخدمات والاحتياجات ذات الصبغة العاجلة.

وبعد مناقشة ما تضمنه التقرير، اعتمد السراج التوصيات المتعلقة بملفات النظافة، وإدارة النفايات والوقود، إضافة لملف الإعلام والتواصل.

كما جرت مناقشة تفصيلية لتوصيات اللجنة فيما يتعلق بملفات الكهرباء والسيولة والخدمات الأساسية الأخرى، حيث أبدى السراج ملاحظات بشأنها وأصدر تعليماته بالخصوص، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف النازحين من المناطق التي تعرضت لأضرار بسبب العدوان على العاصمة طرابلس، والإجراءات المتخذة لتوفير احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.