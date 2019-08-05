لجنة الطوارئ تُناقش الأوضاع الخدمية في مدينة غريان

اجنمع عضو لجنة الطوارئ ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب مع يوسف بديري عميد بلدية غريان، بحضور عادل أبوفارس مدير عام شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وذلك لمناقشة الأوضاع الخدمية في مدينة غريان.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من التحديات، والعراقيل التي تواجه البلدية، والتي من أبرزها انقطاع المياه والكهرباء، والنظافة، وإمكانية توفير السيولة النقدية، بالإضافة إلى جملة من المواضيع التي من شأنها تحسين الخدمات الأساسية بالمدينة.

وأكد قرقاب أن العمل جارٍ لوضع آليات تنفيذية، وإجراءات عملية لضمان توفير جملة من الخدمات الأساسية، في إطار الشراكة ما بين بلدية غريان والمؤسسات الحكومية، بهدف توفير الاحتياجات الخدمية للبلدية بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أنه تم بالفعل التواصل مع الجهات ذات العلاقة، للعمل على عودة المياه في أقرب وقت ممكن، بالإضافة الى التواصل مع مصرف ليبيا المركزي لتأمين سيولة نقدية للبلدية قبيل عيد الأضحى المبارك.

وأفاد يوسف البديري أن الاجتماع في طرابلس كان لمناقشة عدد من المواضيع المهمة، وعلى رأسها انقطاع المياه والكهرباء، وإمكانية توفير السيولة وبعض الملفات الخدمية الأخرى التي من شأنها تحسين الخدمات الأساسية اليومية بالمدينة بشكل عام، مُضيفاً أن مثل هذه الاجتماعات مهمة جدًا فيما يتعلق بإتخاذ إجراءات عملية وتنفيذية، بشأن المشاكل التي تعاني منها البلدية.