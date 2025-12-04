لجنة «العطاء العام» تمنح مهلة إضافية للشركات

أعلنت لجنة العطاء العام لقطاع الصحة بديوان مجلس الوزراء عن تمديد فترة قبول العروض الخاصة بالعطاءين T1-2026 وT2-2026، استنادًا إلى تعليمات الأمين العام لمجلس الوزراء بمنح مهلة إضافية للمتقدمين.

ويشمل التمديد قبول عروض العطاء T1-2026 يومي الأحد 7 ديسمبر والاثنين 8 ديسمبر 2025، بينما حُدد يوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 كموعد نهائي لتقديم عروض العطاء T2-2026، وفق منصة حكومتنا.

ويأتي هذا الإجراء لضمان إتاحة الفرصة الكاملة أمام الشركات الراغبة في المنافسة ووفق الضوابط المعتمدة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بما يعزز الشفافية ويحفز الشركات المحلية والدولية على المشاركة بفعالية.

ويعكس تمديد المواعيد حرص الحكومة على تنظيم عملية المناقصات بطريقة عادلة ومرنة، ويتيح للشركات المزيد من الوقت لتقديم عروضها بما يتوافق مع معايير الجودة والكفاءة المطلوبة لقطاع الصحة، وهو ما يساهم في تحسين الخدمات الطبية وتعزيز الإمدادات الصحية في البلاد.

وتعد لجنة العطاء العام لقطاع الصحة جهة مركزية في تنظيم المناقصات الحكومية منذ سنوات، وسبق لها أن أصدرت العديد من القرارات لتمديد مواعيد تقديم العروض لضمان مشاركة أوسع وتحقيق منافسة عادلة، بما يعكس التزام الحكومة بسياسات الشفافية والمساءلة في القطاع الصحي.