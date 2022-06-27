لجنة العقوبات تُقدم إحاطة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا

يقوم رئيس مجلس الجزاءات بمجلس الأمن الدولي، الاثنين، بتقديم إحاطة إلى المجلس حول الوضع في ليبيا بصفته رئيس لجنة العقوبات المفروضة بفعل القرار رقم (1970) وبالنظر لعدم تعيين الأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث جديد إلى ليبيا.

وبحسب ما أفاد موقع الأمم المتحدة، سيقوم مندوب الهند بالمجلس بتقديم إحاطة عن أنشطة اللجنة.

ومن المنتظر أن يقوم المجلس بالتصويت على مشروع قرار يجدد لمدة عام تفويض الأعضاء الذين يعملون على المستوى الوطني أو من خلال المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن في أعالي البحار أو قبالة السواحل الليبية في حال توفر أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تنتهك الحظر على الأسلحة إلى ليبيا.

يُشار إلى أن الإذن الحالي بالتفتيش ينتهي في الثالث من يونيو، وصدر التقرير السنوي للأمين العام عن تنفيذ التدابير في 28 إبريل الماضي.