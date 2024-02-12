لجنة الـ90 تُطالب المجتمع الدولي بتفهم حقيقة الأزمة الليبية

طالبت لجنة الـ90 المنبثقة من ملتقى الحوار السياسي الليي الثاني، من المجتمع الدولي بتفهم حقيقة الأزمة الليبية ومطلب الليبيين في حقهم الانتخابي.

جاء ذلك في بيان أُرسل إلى “عين ليبيا” صُدر عقب اجتماع اللجنة، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس.

وأكد البيان أن العملية السياسية مل; لليبيين وليست للأجسام السياسية المنبثقة من الاتفاق السياسي.

كما أكد المجتمعون على أنه لا تهاون في سيادة التراب الليبي ولا المساس بوحدته وثرواته.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع، على دعم خارطة الطريق المقدمة من لجنة الـ،90 والتي تمثل نموذجا جامعاً لمكونات الشعب الليبي المتطلع لآماله وطموحاته لمدنية الدولة واسترداد الاستحقاق الانتخابي المفقود، بحسب نص البيان.

هذا وأكد المجتمعون أيضا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة ممارسة مهامها طبقا لتكليفها والتعامل مع الملف الليبي طبقا للاتفاق السياسي واتفاق برلين والبعد عن التجاذبات الدولية في الشأن الليبي.