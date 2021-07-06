لجنة المالية بمجلس النوّاب تعقد اجتماعاً مع اللجنة الوزارية

عقدت لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتو، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع اللجنة الوزارية المُشكلة من قِبل الحكومة، وذلك بناءاً على ما تم إقراره في جلسة مجلس النواب الماضية.

وصرح رئيس لجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بمجلس النواب عمر تنتوش، بأن الاجتماع ناقش مشروع الميزانية العامة للدولة 2021 م وتقرير الميزانية، وذلك لعرضها على مجلس النواب.

كما تم مناقشة قانون توحيد المرتبات وإحالة نسخة من القانون المقترح الذي تدرسه اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب للحكومة لدراسته وإبداء الملاحظات على القانون لعرضه واعتماده من المجلس.