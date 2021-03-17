لجنة المالية بمجلس النوّاب تُناقش الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021

عقدت لجنة المالية بمجلس النواب بمقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس، اجتماعاً، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد ناقشت اللجنة الميزانية العامة للدولة للعام الجاري 2021.م المُحالة من قِبل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك لدراستها وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قِبل لجنة المالية بالمجلس.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن المجلس سيناقش اعتماد ميزانية واحدة للدولة للتمكن الحكومة من مباشرة مهامها.

وأكد بليحق أنه قد تم إحالة ملف تضمين مخرجات تونس في الإعلان الدستوري للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للبث فيه.