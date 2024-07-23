لجنة المرأة بمجلس النواب تناقش كفالة الأطفال الأيتام بدرنة

عقدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب إنتصار شنيب، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع وزير الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان المبروك محمد غيث.

وناقش الاجتماع، الذي عقد بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي، القرار الصادر من رئاسة الحكومة الليبية المكلفة بشأن كفالة الأطفال الأيتام بمدينة درنة، والصعوبات التي تواجه الوزارة لتنفيذ هذا القرار ، بالإضافة إلى مناقشة أوضاع النازحين بالمدينة والمشاكل التي تواجههم من الإيجارات.

كما تم، خلال الاجتماع، الاتفاق على فتح الوزارة مكتب إبداعات الطفل في مدينة درنة.

كما ناقشت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل مع وزير الشؤون الاجتماعية سُبل دعم المرأة في وزارة الشؤون الاجتماعية، وتمكينها من تقلد المناصب داخل الوزارة.

حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية بأن المرأة بالوزارة تحظى بالدعم، والدليل تقلدها العديد من المناصب والإدارات بالوزارة.