اعتماد نتائج الجولة الرابعة إياب.. والديربي في مهب المجهول!

في قرار رسمي صدر اليوم السبت 21 يونيو 2025، أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم اعتماد نتائج مباراتي الجولة الرابعة (إياب) من مرحلة سداسي المرحلة الأولى لأندية المنطقة الثانية، وهي الجولة التي شهدت مواجهتين قويتين كانتا محل ترقب كبير.

اللجنة اعتمدت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 بين الأولمبي والاتحاد المصراتي، واعتبرت فوز السويحلي على المدينة بهدف دون رد نتيجة رسمية ومعتمدة، ليتم تثبيتها رسميًا ضمن الترتيب العام للمرحلة الحاسمة من الدوري الممتاز الليبي موسم 2024/2025.

عقوبات وانذارات

كما تضمن القرار إنذارات بحق 7 لاعبين بسبب تراكم البطاقات، إلى جانب إيقاف لاعب فريق الاتحاد المصراتي إبراهيم سالم أبو روبص لمباراة واحدة وتغريمه ماليًا، مما يعكس حرص اللجنة على الانضباط وتطبيق اللوائح بدقة في المرحلة النهائية للمسابقة.

أين الديربي؟!

ورغم اعتماد هاتين المباراتين، إلا أن مباراة الديربي التي جمعت بين الأهلي طرابلس والاتحاد لا تزال خارج إطار الحسم الرسمي، حيث لم تصدر اللجنة حتى الآن قرارًا واضحًا بشأن اعتماد نتيجتها أو اتخاذ إجراءات انضباطية بشأن ما رافقها من أحداث مثيرة للجدل.

غياب القرار بشأن الديربي يفتح باب التأويلات والتكهنات، ويضع الأندية والجماهير في حالة ترقّب، خاصة أن اللقاء شهد مواجهات قوية في الملعب وفوضى عارمة بعد توقفها ، وانتهى بظروف استثنائية شهدت انسحاب طاقم التحكيم احتجاجًا على الأجواء المشحونة داخل الملعب.

الشارع الرياضي يترقب

تنتظر جماهير الكرة الليبية صدور قرار حاسم من لجنة المسابقات بشأن مصير الديربي، وسط دعوات بضرورة الحفاظ على مبدأ العدالة الرياضية وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق، خاصة في ظل حساسية المرحلة واقتراب لحظة الحسم في سداسي التتويج لبطل الدوري الممتاز.