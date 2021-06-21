لجنة المنازعات بالخارج تُحقق نجاحاً إجرائياً غير مسبوق

أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، أن لجنة المنازعات المنظورة في الخارج بإدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا برئاسة المستشار د. خليفة سالم الجهمي، حققت نجاحات أخرى في قضايا المنازعات الخارجية.

وأفادت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بتحقيقها نجاحاً إجرائيًا غير مسبوق في مجال المنازعات الخارجية بصدور حكم الدائرة المتخصصة في قضايا القانون الدولي الخاص بمحكمة النقض الفرنسية المنعقدة بكامل هيئتها المؤلفة من 14 مستشار، والتي لا تنعقد بهذا التشكيل إلا في الدعاوى التي يتقرر فيها مبدأ قضائي جديد، حيث قررت بجلسة 26 مايو 2021 قبول الطعن المقام من إدارة القضايا نيابة عن مصرف ليبيا المركزي شكلا، وفي الموضوع بإلغاء حكم محكمة استئناف باريس القاضي بعدم قبول اعتراض المصرف باعتباره خارج عن الخصومة على الأمر بالاعتراف وإنفاذ حكم التحكيم الصادر لصالح شركة “الخرافي” الكويتية بمبلغ يُقدر بمليار دولار أمريكي مع الفوائد، وبقبول الاعتراض وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف باريس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وألزمت الشركة بالمصاريف واتعاب المحاماة.

وبذلك تكون محكمة النقض الفرنسية قد أرست ولأول مرة في تاريخها مبدأ قانوني جديد يتعلق بقبول اعتراض الخارج عن الخصومة للأوامر الصادرة في فرنسا في المسائل الدولية والقرارات الصادرة خارج فرنسا دون أحكام التحكيم ذاتها، وذلك استنادا على ما جاء في أسبابها من أن أي حكم يخضع لإجراءات طرف ثالث ما لم ينص القانون على خلاف ذلك وهو ما يعني أن طرفا ثالثا في إجراءات التحكيم يمكن أن يعاني من آثار قرار التحكيم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بنص المادة 6/1 من الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، والمواد 585، 1525 من قانون الإجراءات المدنية، بما مؤداه قبول اعتراض المصرف المركزي.

وعلى ضوء ذلك، فإن إدارة القضايا تكون قد سطرت سابقة قضائية تاريخية بمساهمتها في ظهور مبدأ قانوني جديد غيرت به المفهوم والتفسير اللذين كانا سائدين في فرنسا حقبة من الزمن، ولقد قررت الإدارة بناء على هذا الحكم تحريك الاستئناف المقام من المصرف المركزي مجددا أمام محكمة استئناف باريس في الاعتراض المشار إليه.