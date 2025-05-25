لجنة الوعظ والإرشاد تستقبل حجاج ليبيا وتُقدم التوجيهات لرفع مستوى الوعي

في إطار جهودها التوعوية خلال موسم الحج، تواصل لجنة الوعظ والإرشاد التابعة للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بدولة ليبيا أعمالها المكثفة من خلال مكاتبها المنتشرة في مواقع إقامة الحجاج الليبيين.



وتستقبل اللجنة ضيوف الرحمن بالترحيب والاستماع إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم المتعلقة بمناسك الحج وأحكامه، حيث تعمل على تقديم الإرشادات الدينية والتوجيهات الشرعية التي تضمن أداء مناسكهم على الوجه الصحيح، بما يعزز الوعي الديني لدى الحجاج ويرتقي بمستوى معرفتهم بالشعائر.

ويأتي هذا الجهد في إطار حرص الهيئة على توفير بيئة إيمانية مريحة وداعمة للحجاج، وتسخير كل الإمكانات لضمان موسم حج ناجح يسوده الأمن والتنظيم والطمأنينة.

هذا وأعلنت لجنة المشاعر المقدسة التابعة للهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة بدولة ليبيا، أمس السبت، عن استكمال التجهيزات النهائية لمخيمات عرفات، التي سيقيم فيها الحجاج الليبيون خلال وقوفهم بعرفة، ضمن موسم حج 1446 هـ.

وأكدت اللجنة أن المخيمات تم إعدادها بمواصفات عالية، تهدف إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لحجاج بيت الله الحرام، وتشمل: أماكن مبيت مكيفة ومجهزة بشكل مريح ومنظم، استراحات بين الخيام لتوفير أجواء هادئة ومريحة للحجاج، عيادات طبية مجهزة، وعربات نقل سريعة للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة، دورات مياه حديثة وعالية الجودة.

#لجنة_الوعظ_والإرشاد من خلال مكاتبها المنتشرة في مواقع إقامة الحجاج، تستقبل لجنة الوعظ والإرشاد ضيوف الرحمن، تستمع إلى… تم النشر بواسطة ‏الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة – ليبيا‏ في السبت، ٢٤ مايو ٢٠٢٥