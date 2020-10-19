لجنة امتحانات الشهادة الثانوية تُنهي مراجعتها واعتمادها للمقار الامتحانية

انهت اللجنة العليا لاامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019-2020 مراجعة واعتماد توزيع الطلبة على المقار الإمتحانية على مستوى اللجان المركزية، وعددها 17 لجنة مركزية، و 257 لجنة نظام ومراقبة.
جاء ذلك خلال الااجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة العليا لإمتحانات الشهادة الثانوية الدكتور محمد العتوق، مع أعضاء اللجنة، اليوم الاثنين، بديوان وزارة التعليم في العاصمة طرابلس.
كما تناول الااجتماع الذي حضره رئيس مصلحة التفتيش التربوي د.علي المهنكر، أهمية إنخراط ومشاركة المفتشون التربويون في هذا الااستحقاق الوطني مشروع امتخانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.
ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن العتوق قوله، إن وجود المفتش التربوي في الإمتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية كونه أحد الأجهزة الضرورية لتوجيه العمل التعليمي، وترشيده، خاصةً عند تقييم الطالب، والمفتش التربوي بوصلة العملية التعليمية نحو اتجاهها الصحيح، ولهذا رأت اللجنة أهمية وضرورة تواجد المفتشون التربويون في هذا الااستحقاق الوطني.
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