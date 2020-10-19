لجنة امتحانات الشهادة الثانوية تُنهي مراجعتها واعتمادها للمقار الامتحانية

انهت اللجنة العليا لاامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019-2020 مراجعة واعتماد توزيع الطلبة على المقار الإمتحانية على مستوى اللجان المركزية، وعددها 17 لجنة مركزية، و 257 لجنة نظام ومراقبة.

جاء ذلك خلال الااجتماع الذي ترأسه رئيس اللجنة العليا لإمتحانات الشهادة الثانوية الدكتور محمد العتوق، مع أعضاء اللجنة، اليوم الاثنين، بديوان وزارة التعليم في العاصمة طرابلس.

كما تناول الااجتماع الذي حضره رئيس مصلحة التفتيش التربوي د.علي المهنكر، أهمية إنخراط ومشاركة المفتشون التربويون في هذا الااستحقاق الوطني مشروع امتخانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن العتوق قوله، إن وجود المفتش التربوي في الإمتحانات النهائية لطلبة الشهادة الثانوية كونه أحد الأجهزة الضرورية لتوجيه العمل التعليمي، وترشيده، خاصةً عند تقييم الطالب، والمفتش التربوي بوصلة العملية التعليمية نحو اتجاهها الصحيح، ولهذا رأت اللجنة أهمية وضرورة تواجد المفتشون التربويون في هذا الااستحقاق الوطني.