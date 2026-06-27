لجنة انتخابات الشباب تعلن جاهزيتها لـ«تنظيم الاقتراع» في 28 بلدية

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب، جاهزيتها لإطلاق المرحلة الثانية من الاستحقاق الانتخابي، والتي تشمل 28 بلدية، وذلك بعد استكمال الترتيبات والتحضيرات اللازمة لضمان سير العملية الانتخابية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس المحلية للشباب محمد ناجي، ظهر الخميس، بمقر ديوان وزارة الشباب، بحضور أعضاء اللجنة ومندوب عن وزارة الداخلية، لمتابعة الاستعدادات النهائية ومراجعة الجوانب التنظيمية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.

وبحسب ما أعلنته وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية، استعرضت اللجنة خلال الاجتماع تقريراً شاملاً حول مستوى الإنجاز في التحضيرات الجارية، متضمناً أعداد المسجلين والقوائم المستلمة، إضافة إلى حجم التفاعل الشبابي مع العملية الانتخابية، والذي عكس اهتماماً متزايداً بالمشاركة في هذا الاستحقاق.

كما ناقش الاجتماع جاهزية الدليل الاسترشادي المخصص للجان الفرعية، والذي يُعد خطوةً تنظيميةً جديدةً تهدف إلى توحيد الإجراءات الانتخابية وتعزيز كفاءة الأداء الميداني، مع الاستفادة من الملاحظات والتجارب التي رافقت المرحلة الأولى من الانتخابات.

وأكد المشاركون أهمية إدارة العملية الانتخابية بأعلى درجات الجدية والانضباط والشفافية، والعمل على معالجة الملاحظات السابقة بما يضمن نجاح المرحلة الثانية وتحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن المحلي.

وشدد الاجتماع على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لضمان تنفيذ العملية الانتخابية بسلاسة، بما يعزز الثقة في التجربة الانتخابية للمجالس المحلية للشباب ويشجع على توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في مختلف البلديات المستهدفة.