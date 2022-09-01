لجنة انتخاب المجالس البلدية تنفي اقتحام مقرها بطرابلس

نفت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، نفيا قاطعا، ما تناقلته بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أخبار زائفة حول اقتحام مسلحين لمقر اللجنة المركزية بالعاصمة طرابلس، وإرغام الموظفين على تسليم منظومة الانتخابات وأرقامها السرية.

وأكدت اللجنة في بيان، اليوم الخميس، بأنه لم يحدث أي اقتحام أو تدخل في عمل اللجنة، وأن العمل داخل مقرها بطرابلس يسير في نسقه الاعتيادي.

وأشارت إلى أن هذا الإشاعات الهدف منها إفشال العملية الانتخابية التي لن تجدي نفعًا، وطمأنت اللجنة بأن الانتخابات المحلية مستمرة في المواعيد المعلن عنها، وحثت المواطنين على المشاركة فيها.