لجنة برلمانية إيطالية: تشكيل الحكومة الليبية جعل «الدبيبة» يبحث عن اتفاق مع «حفتر»

قالت اللجنة البرلمانية لأمن إيطاليا إنّ النمو المحتمل للنفوذ الروسي في ليبيا وتعزيز قدرة خليفة حفتر لن يسمحا بتحقيق تقدم ايجابي نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وتابعت اللجنة بحسب موقع 39 الإيطالي أنّ تشكيل حكومة جديدة برئاسة باشاغا جعلت رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يبحث عن اتفاق مع حفتر، والذي توج بتعيين فرحات بن قدارة المقرب من حفتر رئيسا للمؤسسة الوطنية للنفط.

وذكرت اللجنة أنّ تعيين بن قدارة على رأس هرم قطاع النفط، يبدوا انه لن يكون مقدمة لحل دائم للأزمة، مشيرة إلى ان تقسيم عائدات النفط يعتبر إحدى القضايا الرئيسية التي يجب حلّها.

وأضافت اللجنة أنّ الوضع في ليبيا يتطلب التزاما قويا من إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وذلك بالتوافق مع الجهات الفاعلة الرئيسية في رسم الحلول الفعالة لأمن واستمرارية تدفقات الطاقة.