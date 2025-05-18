لجنة برلمانية طارئة تعقد أولى اجتماعاتها لمواجهة أزمة طرابلس الأمنية والإنسانية

عقدت اللجنة المكلفة من رئيس مجلس النواب لمتابعة تطورات الوضع الأمني والإنساني في العاصمة طرابلس اجتماعها الأول، وذلك بمقر فرع ديوان مجلس النواب في المدينة.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مستجدات الأحداث الجارية في طرابلس، وركزت بشكل خاص على الأوضاع الأمنية والإنسانية، مع إبراز المخاوف المتعلقة بحماية المتظاهرين من أية اعتداءات محتملة.

واتفقت اللجنة على عقد سلسلة لقاءات عاجلة مع جميع الأطراف المعنية، بهدف بحث الأوضاع الراهنة في العاصمة وإيجاد حلول سياسية مناسبة تساهم في تخفيف التوترات.

كما قررت اللجنة زيارة البلديات المتضررة لمتابعة احتياجاتها، ومناقشة سبل الدعم الممكن تقديمه من قبل مجلس النواب لتعزيز الخدمات وتحسين الأوضاع في تلك المناطق.