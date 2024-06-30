لجنة تحقيق لمعرفة المتسبب بقطع التيار الكهربائي عن عدة أحياء في بنغازي

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة انقطاع التيار الكهربائي في بنغازي.

وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية، أن تشكيل اللجنة جاء بتعليمات من وزير الكهرباء والطاقات المتجددة د.عوض البدري، ولايزال العمل جار لتحديد مكان العطل، وإعادة التيار الكهربائي للمناطق التي حدثت بها فصولات.

وبينت الوزارة في بيانها، أن الشركة القائمة ببناء احد الجسور التابعة للجنة اعمار بنغازي، تسببت في إحداث خسائر للكابل الرئيسي أدى لخروج عدد 15 محطة فرعية عن الخدمة.

وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، أمس الخميس، السيطرة على حريق شب بمحطة التنقية جهد 30/11 ك.ڤ، في منطقة القوارشة جنوب بنغازي، مشيرة إلى أن الحريق تسبب في انقطاع التيار عن منطقة شاسعة وأحياء عديدة في المدينة.