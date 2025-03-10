لجنة تعويض متضرري الأصابعة تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة تعويض المتضررين من أهالي مدينة الأصابعة جراء الحرائق التي طالت منازلهم، اجتماعها الأول برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعميد بلدية الأصابعة، ومدير إدارة المشروعات، وخبير التقديرات الحسابية بجهاز المباحث الجنائية.

وبحثت اللجنة “خطة عملها والآلية التي ستتبعها في عمليات حصر وتعويض المواطنين المتضررة منازلهم بسبب الحرائق”.

يشار إلى أن “وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” أصدر القرار رقم (1865) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة لتعويض المواطنين المتضررين ببلدية الأصابعة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعضوية الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وخبراء التقديرات الحسابية بجهاز المباحث الجنائية وعميد بلدية الأصابعة ومدير إدارة المشروعات”.