لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب تعقد اجتماعا طارئا

عقدت لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعا طارئا، لمناقشة تطورات الوضع حول ما وصفته بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في اشتباكات طرابلس الأخيرة.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته بديوان مجلس النواب برئاسة النائب يوسف العقوري، بعض البيانات الواردة من المصادر المختلفة بشأن الوقائع الحاصلة في اشتباكات طرابلس، من ذلك عدد القتلى والجرحى والأضرار المادية، بحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق.

كما بحث الاجتماع سبل التنسيق مع بعثة تقصي الحقائق حول ليبيا التابعة لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والمحلية العاملة في مجال الرصد.

وأكدت اللجنة على فتح ملف فرعي لتوثيق الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني أثناء الاشتباكات، وتجميع الأدلة وتحليلها تمهيداً لإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وحضر الاجتماع عضو اللجنة ومدير مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب عبد الواحد اللافي، وعضو اللجنة ومندوب مجلس النواب لدى المحكمة الجنائية الدولية الدكتور سالم الأوجلي.