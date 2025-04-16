لجنة تنظيم المسابقات تحدد مواعيد مباريات السداسي من الدوري الممتاز

أعلنت لجنة تنظيم المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، رسميًا، جدول مباريات الدور السداسي الأول ضمن مسابقة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لموسم 2024-2025، في منطقتيها الأولى والثانية، والذي ينطلق يوم السبت الموافق 19 أبريل 2025.

وجاء إعلان اللجنة “خلال بيان رسمي، تضمن المواعيد والتوقيتات الرسمية لجميع مباريات مرحلة الذهاب، التي ستحدد بشكل كبير ملامح الفرق المتنافسة على لقب الدوري الليبي لهذا الموسم”.

منطقة الأولى.. مواجهات نارية في سباق اللقب

تضم فرق المنطقة الأولى: الصداقة، الهلال، الأخضر، الأهلي بنغازي، النصر، والتحدي، وتبدأ الجولة الأولى يوم السبت 19 أبريل، بلقاء مرتقب بين الصداقة والهلال، يليه لقاء الأخضر والأهلي بنغازي، وتختتم الجولة بمواجهة النصر والتحدي.

ومن المنتظر أن تكون المواجهات في هذه المجموعة مثيرة ومليئة بالندية، خصوصًا مع التقارب الفني بين الأندية المشاركة وتاريخها الحافل في المنافسة على اللقب.

منطقة الثانية.. صراع طرابلسي مصراتي مشتعل

أما فرق المنطقة الثانية فتضم: الاتحاد المصراتي، المدينة، والاتحاد، الأهلي طرابلس، الأولمبي، والسويحلي، وتنطلق المنافسات يوم الأحد 20 أبريل، بلقاء الاتحاد المصراتي ضد المدينة، فيما يلتقي في نفس اليوم الاتحاد نظيره السويحلي بملعب طرابلس الدولي، وتختتم الجولة الأولى يوم الإثنين بلقاء قوي بين الأهلي طرابلس والسويحلي.

وتشهد هذه المجموعة منافسة قوية لا تقل عن نظيرتها، حيث تجمع بين فرق ذات تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية واسعة، مما يعد بمباريات عالية المستوى.

تنظيم دقيق وإشراف مباشر

ووقع على جداول المباريات أبوبكر الجطللوي، نائب رئيس لجنة تنظيم المسابقات، مؤكدًا أن اللجنة راعت في وضع الجدول كافة الجوانب الفنية واللوجستية لضمان انطلاق الدوري في أجواء مثالية تليق بمستوى البطولة.

وتبقى أعين الجماهير الليبية متجهة نحو هذه المرحلة الهامة من البطولة، التي ستحدد ملامح المنافسة على اللقب قبل انطلاق مرحلة الإياب.