لجنة تنظيم مدينة سرت تواصل إزالة التعديات على خط النهر الصناعي

تواصل لجنة تنظيم مدينة سرت المشكلة بقرار رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان الدكتور أسامة حماد أعمالها في إزالة التعديات على خط النهر الصناعي.

وشملت أعمال الإزالة، التي تقوم بها اللجنة برئاسة اللواء جمال العمامي بالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وعمليات إنفاذ القانون فرع سرت، العديد من المباني غير المُرخَّصة على مسار النهر الصناعي في مدينة سرت وضواحيها.

كما قامت بإزالة الوصلات غير الشرعية من شبكة المياه لحماية الأمن القومي المائي للدولة، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بمقدرات الدولة ومكتسباتها.

وأعلنت اللجنة استمرار أعمالها إلى حين تحقيق كامل أهدافها، حيث تواصلت أعمال الإزالة في سرت ومناطق هراوة وأم الخنفس وأم القنديل وصولاً إلى راس لانوف، وذلك بالتزامن مع مشاريع الإعمار التي يقوم بها صندوق تنمية وإعادة إعمار ليبيا، بالتعاون مع كافة وزارات الحكومة الليبية.