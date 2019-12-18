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لجنة توثيق انتهاكات «حقوق الإنسان» تُتابع رصد حالات استهداف المدنيين

عين ليبيا | آخر تحديث: 18 ديسمبر 2019 - 19:18
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تم تكليف فريق الرصد بالانتقال إلى أماكن حدوث هذه الانتهاكات. [عدل الوفاق]
عقدت اللجنة المشتركة لرصد و توثيق انتهاكات حقوق الإنسان اجتماعها الرابع، الأربعاء، بديوان وزارة العدل في العاصمة طرابلس.

وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل بحكومة الوفاق رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أعضائها.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن اللجنة استكملت تقريرها الأول وأحالته إلى المجلس الرئاسي من حيث الاختصاص، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

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هذا وتابعت اللجنة أعمالها في رصد الانتهاكات وحالات استهداف المدنيين التي لازالت تقع، وتم تكليف فريق الرصد بالانتقال إلى أماكن حدوث هذه الانتهاكات، كما تابعت اللجنة حالات الإخفاء القسري وحصرها و توثيقها.

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