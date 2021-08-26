لجنة توحيد المرتبات تعقد اجتماعها الأول

عقدت لجنة إعداد جدول المرتبات الموحد المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2021م، اجتماعها الأول أمس الأربعاء، بمقر ديوان وزارة المالية في طرابلس.

واستعرض وزير المالية رئيس اللجنة، وضع المرتبات القائم حاليا وما يصاحبه من غياب للعدالة الاجتماعية وعدم تلبية المرتب للحاجيات الأساسية للسواد الأعظم من الموظفين، ووجود العديد من الجداول الخاصة.

كما تطرق الوزير إلى مسألة الخلل بالهيكلية التنظيمية للوحدات الإدارية وتنامي عدد موظفي الدولة، والمبادئ والمعايير اللازم اتباعها في إعداد جداول المرتبات واستعراض عدد من المشروعات التي سبق إعدادها من خلال مراكز الخبرة واللجان السابقة.

وتبادل المجتمعون وجهات النظر في كافة الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية ذات العلاقة بأعداد مشروع جدول موحد للمرتبات.

وأكدت اللجنة بكامل أعضاءها على أهمية الالتزام من إنهاء أعمالها بالأجل المحدد لصياغة القرار.