لجنة توحيد المرتبات تُكلف فريقاً قانونياً لمراجعة النصوص

عقدت اللجنة المكلفة بإعداد جدول المرتبات الموحد المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (212) لسنة 2021م، اجتماعها الثاني أمس الاثنين، بمقر ديوان وزارة المالية في طرابلس.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع كان استكمالاً لمحاور النقاش التي أثيرت بالاجتماع الأول.

وكُلف خلال الاجتماع، فريق قانوني ممثلاً عن ديوان المحاسبة ووزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية، يتولى المراجعة القانونية لنصوص المواد الحاكمة المستهدف إدراجها ضمن مشروع القانون الذي تعمل اللجنة حثيثاً على إنجازه.

وتوقعت وزارة المالية بأنه ستكون خلال الاجتماع القادم مسودة مشروع القانون جاهزة لمراجعتها بشكل نهائي وطرحها للنقاش مع عدد مختار من الخبراء في القانون والاقتصاد والإدارة.