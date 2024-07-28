لجنة توطين الطاقة الشمسية تعقد اجتماعا موسعا ببنغازي

عقدت اللجنة العليا للبرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية، ورؤساء اللجان الفرعية للبرنامج، اجتماعًا موسعًا برئاسة المهندس سالم المريمي، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الوطني لتوطين الطاقة الشمسية.

وناقش الاجتماع ورشة العمل المزمع عقدها خلال الفترة القادمة، والتي ستنظمها وتشرف عليها وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تحت عنوان «واقع وتحديات تشريعات وسياسات الطاقات المتجددة في الدولة الليبية»، تحت شعار «الطريق نحو التحول الطافي».

وأعطى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، الدكتور عوض البدري، الأذن للبدء في الإعداد والتجهيز لهذه الورشة.

وتهدف الورشة إلى تطوير التشريعات الخاصة بالطاقات المتجددة وتعديلها مما يساعد في الإسراع إلى التحول للطاقات المتجددة، الأمر الذي سيُسهم في استقرار واقتصاد الكهرباء في ليبيا.