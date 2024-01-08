لجنة ثنائية عراقية أمريكية لدراسة إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

أعلنت بغداد تشكيل لجنة ثنائية مع الولايات المتحدة، مهمتها تحديد ترتيبات إنهاء مهمة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، الذي تقوده واشنطن، في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية(واع) عن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني قوله في كلمة خلال حفل تأبين محلي “إننا بصدد تحديد موعد بدء الحوار، من خلال اللجنة الثنائية التي شُكلت لتحديد ترتيبات انتهاء هذا الوجود، وهو التزام لن تتراجع عنه الحكومة، ولن تفرط بكل ما من شأنه استكمال السيادة الوطنية على أرض وسماء ومياه العراق”.

ويوجد في العراق ما يقرب من 2500 جندي أميركي، تحت مظلة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الذي أسس عام 2014 بعد سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من الموصل و الأنبار العراقية.

وأكد السوداني “الموقف الثابت والمبدئي في إنهاء وجود التحالف الدولي بعد أن انتهت مبررات وجوده”.

ويأتي تشكيل اللجنة بعد تكرار الهجمات التي تنفذها واشنطن دون علم الحكومة العراقية ضد تجمعات الحشد الشعبي التي تتهمها بشن هجمات ضد القواعد الأمريكية في العراق ما أثار حفيظة الحكومة و دفعها للطلب من واشنطن احترام سيادة العراق.

وسبق لمسؤول أميركي أن أكد لقناة “الحرة”، أن الولايات المتحدة “تواصل اتخاذ إجراءات لحماية قواتها في العراق وسوريا، ومن خلال معالجة التهديدات التي تواجهها” وذلك بعد تعرض القوات الأميركية إلى أكثر من 110 هجمات في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر الماضي.

في المقابل، قال السوداني، الجمعة، إن “الحوادث الأخطر هي التي تكررت لأكثر من مرة في العراق من خلال قيام قوات التحالف الدولي باعتداءات ضد مقار الحشد الشعبي”، مضيفا: “أكدنا مرارا أنه في حال حصول خرق أو تجاوز من قبل أية جهة عراقية، أو إذا ما تم انتهاك القانون العراقي، فإن الحكومة العراقية هي الجهة الوحيدة التي لها أن تقوم بمتابعة حيثيات هذه الخروقات”. ـ