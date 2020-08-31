لجنة حصر العاطلين عن العمل تبدأ أعمالها

بدأت لجنة حصر العاطلين عن العمل المنبثقة عن اللجنة العليا لتدريب وتشغيل الباحثين عن العمل أعمالها، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العمل والتأهيل في العاصمة طرابلس.

وبحثت اللجنة إعداد الباحثين المسجلين في منظومات الباحثين بمكاتب العمل وتوزيعهم الجغرافي ومؤهلاتهم والتخصصات الموجودة.

كما تم مناقشة ربط منظومات الباحثين بالمكاتب بشكل مباشر مع منظومة مركز المعلومات والتوثيق.

هذا وتم الاتفاق على دعوة الباحثين عن العمل للتسجيل وحث مكاتب العمل والتأهيل بالمناطق على تقديم كافة التسهيلات للباحثين الراغبين بالتسجيل في المنظومة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق.

في غضون ذلك، عقدت اللجنة العليا لتدريب وتشغيل الشباب اجتماعها الأول برئاسة وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، لدراسة وبحث تنفيذ قرار المجلس الرئاسي رقم 567 بشأن تشغيل وتدريب الباحثين عن العمل.

وتم مناقشة إمكانية قيام الجهات التابعة للوزارة بتدريب الباحثين عن العمل، خاصة غير المؤهلين في مجالات التدريب المهني.

وبُحث في الاجتماع حصر الوظائف بالجهات عن طريق إدارة التشغيل والاستخدام، وكذلك آليات حصر الخريجين حسب التخصصات والمؤهلات العلمية والتوجه إلى إعداد برامج تدريبية للباحثين عن عمل وفق الاحتياجات الخاصة بالقطاعات والتي تحتاج إلى مؤهلين ذوي خبرات ومؤهلات عالية مثل قطاع النفط والاتصالات.

وتم الاتفاق على رئاسة وكيل الوزارة الدكتور علي عكاشة لأعمال اللجان الفنية التي ستلتزم بإعداد خطة عمل لبلورة مشروع تشغيل وتدريب الشباب.

كما تم الاتفاق على قيام الإدارات المختصة باللجان المشكلة بتقديم مقترحاتها حسب كل لجنة، وتقسيم الفئة المذكورة بقرار المجلس الرئاسي رقم 567 إلى عدة مستويات بناء على المقترحات التي ستقدم من اللجان.

هذا ودعت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني إلى المبادرة بالتسجيل في منظومات الباحثين عن العمل من خلال التوجه إلى أقرب مكتب عمل بحسب مقر السكن في مدة أقصاها حتى الـ10 من سبتمبر القادم.